15:55, 13 мая 2026Силовые структуры

В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Caroline Chia / Reuters

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на сайте ведомства указано, что Уоллес разыскивается по уголовной статье. По какой именно статье его разыскивают, не раскрывается.

Он возглавлял министерство обороны Британии в период с 2019 по 2023 год, Уоллес призывал предоставить Украине возможность наносить удары дальнобойным оружием по территории России, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, а также использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы Минприроды объявили в розыск.

