Раскрыты возможности России по производству FPV-дронов

Мантуров заявил, что предприятия РФ могут производить свыше 15 тысяч FPV-дронов в день

Российские предприятия способны ежедневно производить по 15 тысяч FPV-дронов. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Он отметил, что в 2023 году такой объем отгружался за месяц, однако сейчас потребность в результативных и относительно недорогих беспилотниках возросла. «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий», — заявил политик.

Мантуров заверил, что поставка дронов осуществляется в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа. При этом продолжается постоянная работа над масштабированием производства, повышением уровня качества и снижением конечной стоимости БПЛА.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России получили новую модификацию оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Самой массовой версией дрона, которую получают войска, остается модификация с дальностью полета 23 километра, а новинка способна дотягиваться до целей на расстоянии в 30 километров.