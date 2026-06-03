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02:03, 3 июня 2026Экономика

Раскрыты возможности России по производству FPV-дронов

Мантуров заявил, что предприятия РФ могут производить свыше 15 тысяч FPV-дронов в день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские предприятия способны ежедневно производить по 15 тысяч FPV-дронов. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Он отметил, что в 2023 году такой объем отгружался за месяц, однако сейчас потребность в результативных и относительно недорогих беспилотниках возросла. «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий», — заявил политик.

Мантуров заверил, что поставка дронов осуществляется в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа. При этом продолжается постоянная работа над масштабированием производства, повышением уровня качества и снижением конечной стоимости БПЛА.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России получили новую модификацию оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Самой массовой версией дрона, которую получают войска, остается модификация с дальностью полета 23 километра, а новинка способна дотягиваться до целей на расстоянии в 30 километров.

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