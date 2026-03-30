ВС России получили нового «Князя Вандала»

14:52, 30 марта 2026Наука и техника

НПЦ «Ушкуйник»: ВС России получили модификацию «Князя Вандала Новгородского»
Иван Потапов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили новую модификацию оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор инженерной команды беспилотника научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник».

По словам разработчика, самой массовой версией дрона, которую получают ВС России, остается модификация с дальностью полета 23 километра. «Однако в войска уже пошла новая модификация — КВН, способный дотягиваться до целей на расстоянии в 30 километров», — сказал специалист.

Генконструктор добавил, что новая модификация дрона уже прошла боевую проверку и показала свою высокую эффективность.

Ранее агентство со ссылкой на генерального конструктора разработавшей беспилотник инженерной команды сообщило, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС).

В январе генеральный конструктор организации-разработчика рассказал, что в 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО) со временем полета свыше двух часов.

