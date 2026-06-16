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01:18, 16 июня 2026Мир

В США предрекли победу России в конфликте на Украине

Миршаймер: Европа не сможет долго помогать Украине, а США отстраняются от поддержки Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Страны Европы не смогут долго помогать Украине, а Соединенные Штаты отстраняются от поддержки Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, экономика Великобритании, Франции и Германии в настоящее время находится в ужасном положении. «Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса», — сказал он.

Миршаймер подчеркнул, что в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение. Он добавил, что европейские страны никак не смогут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. «И это одна из причин, по которой я давно утверждаю и продолжаю утверждать, что Россия одержит (…) победу над Украиной», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что за прошедший год резко усугубилась нехватка личного состава в рядах ВСУ. При этом она подчеркнула, что объявление частичной демобилизации должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.

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