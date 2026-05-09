В Раде высказались о критической нехватке людей в ВСУ

17:38, 9 мая 2026

Депутат Рады Скороход: Нехватка личного состава ВСУ резко усугубилась за год
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко усугубилась за прошедший год. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке Лане Шевчук, видео опубликовано на YouTube.

«Нехватка людей год назад и нехватка людей — сейчас намного критичнее ситуация и людей еще меньше, чем было», — высказалась политик.

Скороход прокомментировала реформу президента Украины Владимира Зеленского, включающую в себя повышение заработной платы военнослужащим ВСУ и частичную демобилизацию, и указала на нехватку людей в рядах украинской армии. По мнению депутата, объявление частичной демобилизации также должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.

Ранее украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ряды ВСУ. Мера депортации активно применяется к мужчинам с истекшим сроком документов.

