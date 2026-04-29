В Польше начали «депортировать украинцев в ВСУ»

«Страна.ua»: Украинцев начали депортировать из Польши и мобилизовывать в ВСУ

Украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ). О депортации украинских граждан прямиком в армию сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.

Ранее стало известно, что полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев. Отмечается, что немецкие полицейские автомобили заметили в Молдавии вскоре после встречи главы ФРГ Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским.