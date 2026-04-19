Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

Автомобили полиции Германии со световыми маяками и регистрационными знаками заметили в Молдавии вскоре после встречи главы ФРГ Фридриха Мерца с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, немецких полицейских предположительно могут привлечь к отлову бегущих от мобилизации украинских мужчин. Около года назад немецкая полиция уже была замечена на украинской границе.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Евгений Дикий призвал власти Украины снизить мобилизационный возраст до 21 года.

О том, что на протяжении последних шести месяцев Украина выполняет лишь минимальный план по мобилизации высказался и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.