Бывший СССР
14:45, 19 апреля 2026Бывший СССР

Бывший командир «Айдара» высказался о снижении возраста мобилизации

Бывший командир «Айдара» Дикий: Украине необходимо снизить возраст мобилизации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетНаселение России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Властям Украины необходимо снизить возраст мобилизации до 21 года. Об этом заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Евгений Дикий, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Честно говоря, я не понимаю, почему нам не начать постепенно снижать призывной возраст с 25 до 21 года. С гарантией, что эти молодые люди иначе как добровольно и по собственному желанию не могут быть направлены на фронт», — сказал он.

По словам бывшего военнослужащего, молодых людей можно мобилизовать, чтобы заменить ими военных в армейской логистике и системе противовоздушной обороны (ПВО). При этом освободившихся от этой работы людей можно будет направить на передовую.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах Украины царит хаос из-за мобилизации, а ее жители хотят компромисса с Россией. Она также подчеркнула, что с каждым днем растет недоверие населения к правительству страны.

