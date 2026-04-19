Мендель: На улицах Украины царит хаос из-за мобилизации

На улицах Украины царит хаос из-за мобилизации, а ее жители хотят компромисса с Россией. Об этом написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает РИА Новости.

«На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем», — указала она.

В частности, Мендель прокомментировала один из инцидентов, связанных с насильственной мобилизацией. В одном из городов украинские военкомы заблокировали автомобиль жертвы, однако тот смог выехать, и ему вслед полетели пули. В результате он врезался в другую машину.

Вечером 18 апреля очередной насильно мобилизованный украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.