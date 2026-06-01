Названо условие для падения доллара до 50 рублей

Экономист Федоров: Курс доллара может упасть до 50 рублей при удвоении цен на нефть

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru» допустил укрепление рубля до 50 рублей за доллар при условии практически двукратного роста мировых цен на нефть.

По его словам, такой сценарий напоминает ситуацию 2022 года, когда резкий скачок цен на энергоносители привел к увеличению продажи валюты и значительному укреплению рубля.

Федоров отметил, что при прочих равных удвоение цены нефти могло бы опустить доллар до 50 рублей. Однако, по его мнению, подобный рост цен на сырье будет означать неустойчивость мировой экономики: спрос снизится, цены пойдут вниз. «Потому считаем, что такой сценарий, если он реализуется, будет краткосрочным», — подчеркнул экономист.

Он также пояснил, что рост цен на сырье во многом компенсирует для экспортеров снижение курса рубля.

Ряд экспертов называет нынешний курс доллара к рублю невыгодным для российской экономики. При таком раскладе, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов.