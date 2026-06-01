Москвичей предупредили о погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень погодной опасности введен в столице из-за тумана. Он был объявлен в полночь, предупреждение будет действовать до десяти часов утра понедельника, 1 июня.

Холодное вторжение, обрушившееся на Москву в конце мая, наконец, завершилось. Еще на выходных, 30-31 мая, температура в мегаполисе была ниже климатической нормы на четыре градуса. Температурный фон не будет дотягивать до нормы и в первые дни июня: столбики термометров не поднимутся выше плюс 16-19 в понедельник и плюс 18-21 градус во вторник, солнца будет мало, прогнозируются осадки. Однако с 3 июня температура начнет возвращаться в климатическое русло: воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, дожди прекратятся. К четвергу столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25.