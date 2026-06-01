11:42, 1 июня 2026Россия

Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

В Омской области нашли мужчину и женщину без признаков жизни, катавшихся на сапах
Майя Назарова

Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области нашли без признаков жизни мужчину и женщину, которые пропали во время катания на сапбордах на Иртыше. Такие подробности появились в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве разъяснили, что женщину обнаружили 30 мая. Ее спутника заметили 1 июня в водоеме.

Состоявшие в отношениях россияне отправились на прогулку на сапах 25 мая. Они планировали пробыть в сплаве 1-2 дня. Когда мужчина не вышел на работу, родственники забили тревогу. Заявление об их исчезновении было передано в правоохранительные органы 27 мая. По факту пропажи возбудили уголовное дело. Мужчина и женщина не были новичками — оба уверенно чувствовали себя на сапбордах. В прошлом году пара преодолела на плавсредстве более 30 километров по Иртышу.

Еще раньше сообщалось, что в Приморском крае три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру.

