11:37, 29 мая 2026Россия

Стало известно о судьбе пропавших во время катания на сапбордах россиян

Shot: Отправившиеся кататься на сапах на Иртыше влюбленные могли утонуть
Отправившиеся кататься на сапбордах на Иртыше влюбленные из Омска могли утонуть. О судьбе россиян стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 40-летний мужчина и 43-летняя женщина собрались в сплав на сапах на 1–2 дня. Информацию о точном маршруте они никому не передавали.

Первыми встревожились родственники пары. Они отметили, что россияне не вышли на работу, хотя до этого никогда так не делали.

Последний раз пару видел мужчина. По его словам, горожане в легкой одежде проплывали под метромостом. На улице в это время было прохладно и ветрено.

Жители Омска исчезли 25 мая. Они не были новичками — оба уверенно чувствовали себя на сапбордах. В прошлом году пара преодолела на плавсредстве более 30 километров по Иртышу.

Еще раньше сообщалось, что в Приморском крае три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру.

