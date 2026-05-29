Названа длительность первой в Уральском федеральном округе ракетной опасности

Первая в Уральском федеральном округе ракетная опасность продлилась больше полутора часов

Первая в Уральском федеральном округе (УрФО) ракетная опасность продлилась больше полутора часов. Это следует из публикаций полпреда президента в УрФО Артема Жоги в мессенджере Max.

Сообщение об объявлении тревоги появилось в 15:55 по московскому времени. Пост об отмене режима ракетной опасности Жога опубликовал в 17:29.

Какие-либо другие подробности полпред не привел.

В УрФО входит шесть субъектов России: Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область. 29 мая ракетную опасность также объявили в Пермском крае, который входит в Приволжский федеральный округ.