16:20, 29 мая 2026Россия

Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Впервые на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) объявили ракетную опасность. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», — написал он. Политик также призвал жителей сохранять спокойствие.

В УрФО входят шесть субъектов России: Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область.

Ранее 29 мая ракетную опасность объявили в Пермском крае, водящем в Приволжский федеральный округ. Регион отдален от границы с Украиной на более чем полторы тысячи километров.

