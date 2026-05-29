Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

Жога: На территории всего УрФО впервые объявили ракетную опасность

Впервые на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) объявили ракетную опасность. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», — написал он. Политик также призвал жителей сохранять спокойствие.

В УрФО входят шесть субъектов России: Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область.

Ранее 29 мая ракетную опасность объявили в Пермском крае, водящем в Приволжский федеральный округ. Регион отдален от границы с Украиной на более чем полторы тысячи километров.