Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 29 мая 2026Силовые структуры

Трое мужчин похитили подростка в российском регионе

В Подмосковье осудили троих похитителей подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили троих похитителей подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Как установил суд, 3 августа 2025 года трое местных жителей приехали в город Лыткарино, где под выдуманным предлогом посадили 15-летнего подростка в машину и, угрожая насилием, стали требовать у него деньги за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, он передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, после чего был отпущен. Пострадавший сразу обратился в правоохранительные органы.

Следствие провело более десяти допросов и очных ставок, получили выписки по банковским картам, а также провели обыски по местам жительства фигурантов.

Суд признал их виновными и приговорил к срокам от пяти до девяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин годами держал рабов на металлобазе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok