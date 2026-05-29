Трое мужчин похитили подростка в российском регионе

В Подмосковье осудили троих похитителей подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Как установил суд, 3 августа 2025 года трое местных жителей приехали в город Лыткарино, где под выдуманным предлогом посадили 15-летнего подростка в машину и, угрожая насилием, стали требовать у него деньги за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, он передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, после чего был отпущен. Пострадавший сразу обратился в правоохранительные органы.

Следствие провело более десяти допросов и очных ставок, получили выписки по банковским картам, а также провели обыски по местам жительства фигурантов.

Суд признал их виновными и приговорил к срокам от пяти до девяти лет лишения свободы.

