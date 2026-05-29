Лукашенко анонсировал визит доверенного лица Макрона

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Доверенное лицо президента Франции Эммануэля Макрона посетит Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Он мне говорит: "Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?"» — рассказал Лукашенко о телефонном разговоре с лидером Франции.

По его словам, с доверенным лицом Макрона намечается серьезный разговор, на котором Лукашенко пообещал детально высказать «все проблемы, которые существуют».

Ранее Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с Макроном не обсуждал вопрос о якобы вступлении Минска в украинский конфликт.

