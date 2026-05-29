Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

Смолов поставил миллион рублей на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ ПСЖ — «Арсенал»

Известный в прошлом футболист Федор Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» российского вратаря Матвея Сафонова в финале ЛЧ ПСЖ — «Арсенал». Об этом игрок сообщил в своем Telegram-канале.

«Решил сделать очередную ставку и отмазаться за "Барселону". Думаю, что Мотя не пропустит, и ПСЖ заберет. И в подтверждение своих слов выкладываю ставку о том, что "Арсенал" не забьет в основное время», — сказал Смолов.

Бывший нападающий сборной России поставил миллион рублей на «сухарь» Сафонова. Его вероятность оценивается букмекерами с коэффициентом 3,01.

ПСЖ и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов 30 мая. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее своим прогнозом на игру поделился бывший капитан сборной России Александр Мостовой. Он заявил, что выиграет тот, кто забьет первым.