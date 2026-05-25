21:12, 25 мая 2026

Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Мостовой заявил, что силы ПСЖ и Арсенала в финале Лиги чемпионов равны
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов между парижским ПСЖ и лондонским «Арсеналом». Его слова приводит Sport24.

Мостовой заявил, что силы команды равны. По его мнению, «Арсенал» находится на эмоциональном подъеме после чемпионства в Англии, а ПСЖ — матерый клуб. Бывший футболист посчитал, что победит тот, кто забьет первый мяч.

19 мая «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Лондонцы досрочно стали победителями турнира, взяв титул впервые с 2004 года.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами решающего матча турнира.

