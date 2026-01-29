Реклама

10:34, 29 января 2026Спорт

Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на фаворита Лиги чемпионов после завершения общего этапа сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sports.

Лондонский «Арсенал» лидирует с вероятностью 28,3 процента на завоевание титула, значительно опережая конкурентов. Мюнхенская «Бавария» занимает второе место с 15,9 процента, а английский «Манчестер Сити» — третье с 10 процентами.

Действующий чемпион ПСЖ оказался лишь седьмым (6,1 процента), а мадридский «Реал» — восьмым (3,2 процента). В топ-10 также вошли «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл» и «Интер». «Атлетико» — на 11-м месте, а «Тоттенхэм» и «Спортинг» делят 12-13-е места.

Ранее 29 января определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам общего этапа турнира восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

