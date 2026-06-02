Порошенко: Украина должна остановить конфликт с Россией прямо сейчас

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) призвал остановить конфликт с Россией «прямо сейчас». Об этом он высказался в интервью Kyiv Post.

Порошенко заявил, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» и закончить конфликт, при этом отметив, что придется «приложить огромные усилия».

«Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры», — считает он.

Порошенко уточнил, что в переговорах должны участвовать Украина, Россия, США и Европа, а начаться они должны после прекращения огня. По его словам, чтобы добиться приостановки боевых действий, Киеву следует задействовать все имеющиеся у него инструменты и козыри, в том числе санкции, удары беспилотников и новые поставки вооружений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине можно завершить за один день, если президент страны Владимир Зеленский отдаст приказ вывести войска из Донбасса.