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22:06, 2 июня 2026Бывший СССР

Порошенко призвал к миру с Россией

Порошенко: Украина должна остановить конфликт с Россией прямо сейчас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) призвал остановить конфликт с Россией «прямо сейчас». Об этом он высказался в интервью Kyiv Post.

Порошенко заявил, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» и закончить конфликт, при этом отметив, что придется «приложить огромные усилия».

«Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры», — считает он.

Порошенко уточнил, что в переговорах должны участвовать Украина, Россия, США и Европа, а начаться они должны после прекращения огня. По его словам, чтобы добиться приостановки боевых действий, Киеву следует задействовать все имеющиеся у него инструменты и козыри, в том числе санкции, удары беспилотников и новые поставки вооружений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине можно завершить за один день, если президент страны Владимир Зеленский отдаст приказ вывести войска из Донбасса.

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