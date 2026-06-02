В Кремле назвали способ завершить конфликт на Украине за один день

Украинский конфликт можно завершить за один день, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. Способ быстро прекратить боевые действия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. (...). Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — заявил пресс-секретарь президента России.