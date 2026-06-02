12:48, 2 июня 2026Бывший СССР

В Кремле назвали способ завершить конфликт на Украине за один день

Песков: Конфликт можно завершить до конца дня, если вывести ВСУ из Донбасса
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Украинский конфликт можно завершить за один день, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. Способ быстро прекратить боевые действия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. (...). Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — заявил пресс-секретарь президента России.

