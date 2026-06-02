Парам назвали способы сохранить отношения в совместном отпуске

Психолог Саттон: После отпуска супругам нужно уделять по 10 минут в день разговору

Психолог, коуч по разводам Дженни Саттон назвала способы сохранить накалившиеся на отдыхе отношения в послеотпускной период. Ее советы парам опубликовало издание Mirror.

По словам Саттон, совместный отпуск не разрушает отношения, однако открывает правду о том, что плотный график и ежедневные отвлекающие факторы могут годами скрывать эмоциональную разобщенность супругов и их разницу в видении воспитания детей и финансового благополучия. «В повседневной жизни супружеские пары часто действуют как коллеги, занимаясь работой, воспитанием детей, делами, питанием и детскими клубами. При таком плотном графике мужья и жены редко проводят вместе продолжительное время без перерыва», — объяснила она причину недовольства партнеров друг другом в отпуске.

Саттон порекомендовала супругам по возвращении домой уделять по 10 минут в день разговорам: обсуждать, что было хорошего в прошедшем дне, что могло бы быть лучше (общение, связь, обязательства) в отношении друг друга. «Слушайте и уважайте собеседника, а не спорьте, защищаясь», — призвала она.

Также она посоветовала отказаться от алкоголя во время отпуска. «Замените выпивку на безалкогольные напитки. Жестокие комментарии, молчание или холодность могут оставлять неизгладимый эмоциональный след еще долго после того, как вы распакуете сумки дома», — предложила специалист.

