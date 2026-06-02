Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 2 июня 2026Забота о себе

Парам назвали способы сохранить отношения в совместном отпуске

Психолог Саттон: После отпуска супругам нужно уделять по 10 минут в день разговору
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Психолог, коуч по разводам Дженни Саттон назвала способы сохранить накалившиеся на отдыхе отношения в послеотпускной период. Ее советы парам опубликовало издание Mirror.

По словам Саттон, совместный отпуск не разрушает отношения, однако открывает правду о том, что плотный график и ежедневные отвлекающие факторы могут годами скрывать эмоциональную разобщенность супругов и их разницу в видении воспитания детей и финансового благополучия. «В повседневной жизни супружеские пары часто действуют как коллеги, занимаясь работой, воспитанием детей, делами, питанием и детскими клубами. При таком плотном графике мужья и жены редко проводят вместе продолжительное время без перерыва», — объяснила она причину недовольства партнеров друг другом в отпуске.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Саттон порекомендовала супругам по возвращении домой уделять по 10 минут в день разговорам: обсуждать, что было хорошего в прошедшем дне, что могло бы быть лучше (общение, связь, обязательства) в отношении друг друга. «Слушайте и уважайте собеседника, а не спорьте, защищаясь», — призвала она.

Также она посоветовала отказаться от алкоголя во время отпуска. «Замените выпивку на безалкогольные напитки. Жестокие комментарии, молчание или холодность могут оставлять неизгладимый эмоциональный след еще долго после того, как вы распакуете сумки дома», — предложила специалист.

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    Стало известно о выгорании в Белом доме из-за Ирана

    В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

    Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

    Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

    Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

    Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

    Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

    Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

    В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok