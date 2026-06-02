Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:23, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Российский журналист-иноагент оказался в непростой ситуации в Европе

Журналист Колезев заявил о сложностях из-за ужесточения закона о гражданстве Португалии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Dmitry Kolezev и Холод / YouTube (автор канала Дмитрий Колезев признан Минюстом иностранным агентом)

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший в Португалию, заявил, что оказался в непростой ситуации из-за ужесточения закона о гражданстве европейской страны. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Как отметил Колезев, Португалия увеличила срок проживания для получения гражданства с пяти до десяти лет. Журналист заявил, что реформа сильно испортила его планы, поскольку у него есть только российское гражданство, причем срок действия загранпаспорта РФ истечет через несколько лет.

Материалы по теме:
«Началась мобилизация Европы» Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
«Началась мобилизация Европы»Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
5 мая 2024
«Такого еще не было!» В ЕС закончились выборы. Почему их результаты навсегда изменят жизнь европейцев?
«Такого еще не было!»В ЕС закончились выборы. Почему их результаты навсегда изменят жизнь европейцев?
10 июня 2024

Колезев добавил, что не может получить новый российский загранпаспорт, поскольку на родине он заочно осужден. «В какой-то момент я окажусь без российского паспорта, без португальского паспорта, без паспорта какой-либо страны. Это будет сложная ситуация для меня», — пояснил журналист.

Он добавил, что не впадает в отчаяние из-за перспективы остаться без паспорта. По словам Колезева, в этом случае у него останется несколько вариантов решения проблемы, включая подачу заявления на политическое убежище.

Колезеву вынесли заочный приговор в августе 2024 года. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к семи с половиной годам лишения свободы за распространение фейков о Российской армии. Он объявлен в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    Россиянам перечислили самые проблемные моторы на машинах

    Зависимость России от армянских фруктов и ягод оценили

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Украине высказались об обмене с Россией в формате «1000 на 1000»

    Рядом с Большим Сити возведут высотный квартал с собственной инфраструктурой. Почему это жилье продолжит расти в цене?

    Реклама

    В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

    Двух российских школьников зажало на неисправном аттракционе

    Бывший канцлер Германии Шредер прибыл в Россию

    Самая стильная российская актриса похвасталась образом стоимостью более миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok