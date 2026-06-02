Российский журналист-иноагент оказался в непростой ситуации в Европе

Журналист Колезев заявил о сложностях из-за ужесточения закона о гражданстве Португалии

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший в Португалию, заявил, что оказался в непростой ситуации из-за ужесточения закона о гражданстве европейской страны. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Как отметил Колезев, Португалия увеличила срок проживания для получения гражданства с пяти до десяти лет. Журналист заявил, что реформа сильно испортила его планы, поскольку у него есть только российское гражданство, причем срок действия загранпаспорта РФ истечет через несколько лет.

Колезев добавил, что не может получить новый российский загранпаспорт, поскольку на родине он заочно осужден. «В какой-то момент я окажусь без российского паспорта, без португальского паспорта, без паспорта какой-либо страны. Это будет сложная ситуация для меня», — пояснил журналист.

Он добавил, что не впадает в отчаяние из-за перспективы остаться без паспорта. По словам Колезева, в этом случае у него останется несколько вариантов решения проблемы, включая подачу заявления на политическое убежище.

Колезеву вынесли заочный приговор в августе 2024 года. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к семи с половиной годам лишения свободы за распространение фейков о Российской армии. Он объявлен в розыск.