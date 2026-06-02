Россиянин захламил свою квартиру и поселился в подъезде

В Уфе пенсионер настолько захламил свою квартиру, что для него там не нашлось места. В результате мужчина переехал жить в подъезд, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Россиянин поселился прямо на общей лестничной клетке многоквартирного дома на улице Кольцевой. По словам соседей, он проживает там уже около трех лет, и многочисленные жалобы не помогают.
Тем временем пенсионер накопил в принадлежащей ему квартире такое количество мусора и старых вещей, что они буквально вываливаются из дверного проема наружу. Пожилой мужчина оказался не в силах справиться с захламлением, смирился с этой ситуацией и решил жить снаружи.
Лестничная клетка подъезда стала для него сразу всем — и местом для ночлега, и складом личных вещей, и туалетом. Для остальных жильцов дома такое соседство стало невыносимым. Кроме постоянного антисанитарного состояния площадки и зловонного запаха по всему подъезду, есть серьезные опасения по поводу пожарной безопасности.
Ранее доверху заваленную мусором квартиру обнаружили в Москве. Жилье расположено в Батайском проезде в районе Марьино. Житель квартиры настолько сильно захламил ее, что разозленным соседям пришлось вызывать полицию для вскрытия двери.