Россиянин захламил свою квартиру и поселился в подъезде

В Уфе пенсионер захламил свою квартиру и переехал жить в подъезд

В Уфе пенсионер настолько захламил свою квартиру, что для него там не нашлось места. В результате мужчина переехал жить в подъезд, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Россиянин поселился прямо на общей лестничной клетке многоквартирного дома на улице Кольцевой. По словам соседей, он проживает там уже около трех лет, и многочисленные жалобы не помогают.

Тем временем пенсионер накопил в принадлежащей ему квартире такое количество мусора и старых вещей, что они буквально вываливаются из дверного проема наружу. Пожилой мужчина оказался не в силах справиться с захламлением, смирился с этой ситуацией и решил жить снаружи.

Лестничная клетка подъезда стала для него сразу всем — и местом для ночлега, и складом личных вещей, и туалетом. Для остальных жильцов дома такое соседство стало невыносимым. Кроме постоянного антисанитарного состояния площадки и зловонного запаха по всему подъезду, есть серьезные опасения по поводу пожарной безопасности.

