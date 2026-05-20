Москвич завалил квартиру мусором до потолка и привлек внимание полиции

Житель столичного района Марьино заполнил квартиру до потолка

В Москве обнаружилась квартира, доверху заполненная мусором. Видео с захламленным жильем опубликовал Telegram-канал MSK1.ru.

Жилье расположено в Батайском проезде района Марьино. Житель квартиры настолько сильно захламил ее, что разозленным соседям пришлось вызывать полицию для вскрытия двери. На опубликованных в сети кадрах видно, что квартира завалена мусором до потолка — отходы стоят вплотную к входной двери и практически вываливаются из квартиры.

«На этаже стоит стойкий трупный запах, а теперь и по всему подъезду. Вскрыли квартиру, а она забита мусором», — прокомментировал житель дома. Сообщается также, что хозяев квартиры никто из соседей никогда не видел.

Ранее жительница Костомукши превратила квартиру в помойку и вызвала гнев соседей. Известно, что жилье было выдано по договору соцнайма.