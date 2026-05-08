Россиянка превратила квартиру в помойку и вызвала гнев соседей

Жительница Костомукши превратила квартиру в помойку и разозлила соседей

Жительница Костомукши превратила квартиру в помойку и вызвала гнев соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Daily Карелия».

По информации источника, жительница одной из квартир дома №17 на улице Мира, выданной по договору соцнайма, захламила помещение мусором и отходами настолько, что жить там стало невозможно. Соседи жаловались на зловонный запах, который исходит от квартиры. При этом сама хозяйка покинула ее и не стала предпринимать никаких действий в ответ на просьбу властей провести уборку.

Чиновники объяснили в суде, что «Плюшкина» не соблюдает санитарные нормы и доставляет сильный дискомфорт соседям, и тот встал на их сторону. После этого женщину могут заставить навести порядок в квартире.

Накануне стало известно, что жительнице Иркутска пришлось «выселить» голубей, которых она развела в квартире, по решению суда.