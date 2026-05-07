14:22, 7 мая 2026

Россиянка превратила квартиру в птичий рынок и вызвала гнев соседей

Жительница Иркутска превратила квартиру в голубятню и разозлила соседей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Algimantas Barzdzius / Shutterstock / Fotodom

Жительница Иркутска превратила квартиру в птичий рынок и вызвала гнев соседей. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, россиянка держала в квартире большой количество голубей — из-за этого другие жильцы дома жаловались на запах помета и антисанитарию. Уточняется, что сначала судебные приставы попросили россиянку добровольно убраться в квартире и выселить птиц, однако та проигнорировала оба требования. В результате проблемную соседку оштрафовали на 10 тысяч и предупредили, что если придется вызывать специалистов по отлову, платить за их работу придется ей. После этого голуби покинули квартиру, а в помещении провели уборку и санитарную обработку.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска завел 20 кошек «на удачу» и разозлил соседей неприятным запахом.

