ВС России атаковали Одессу с моря

ВС России атаковали порт Одессы с моря

Вооруженные силы (ВС) Россия атаковали Одессу, в том числе порт и другие объекты инфраструктуры, с моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«В Одессе есть повреждения объектов инфраструктуры, причинен ущерб и соседним зданиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ударные беспилотники заходят с моря. Другие подробности в данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Герань» атаковал катер военно-морских сил (ВМС) Украины, в результате четыре моряка были ликвидированы.

