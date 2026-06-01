Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Девушка получила посылку со старой работы и жутко перепугалась

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Confident-Event7359 рассказала о странной посылке, отправленной ей компанией, из которой она уволилась около полугода назад. Содержимое коробки привело ее в замешательство.

«Внутри я обнаружила коробки брендов Chanel и Yves Saint Laurent, а также письмо. В одной лежали четыре банки тунца, в другой — наушники AirPods (правда, я не уверена, что настоящие), пустой контейнер от грифеля, скомканная бумага и распечатанное изображение флакона духов. В письме же меня поздравляли с наступающим днем рождения от имени компании», — перечислила автор.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Она страшно испугалась, что стала жертвой какой-то хитроумной мошеннической схемы, а потому зачеркнула свои персональные данные на посылке и выбросила ее в мусорный бак на ближайшей заправке.

«Кто-то на вашей предыдущей работе заказал посылку с помощью внутренней системы отправки подарков, использовав в качестве предлога ваш день рождения, а затем украл ее содержимое», — написал в ответ на публикацию автор наиболее популярного комментария. «Они использовали банки из-под тунца, чтобы придать подарку вес, как у духов», — согласился с ним другой пользователь.

Ранее увольнение не помешало продавщице месяцами получать зарплату от бывшего работодателя. Все началось с того, что через две недели после ухода девушка обнаружила на своем банковском счете неожиданное пополнение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали катер ВМС Украины в порту Одессы

    Трехлетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре

    Людей с геморроем призвали отказаться от одного напитка

    В Австрии призвали каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией

    Врач рассказал о влиянии белых ночей на человека

    Девушка получила посылку со старой работы и жутко перепугалась

    Страна НАТО заинтересовалась разведданными о ВС России

    Хиропрактик попытался изнасиловать пациентку и придумал нелепое оправдание

    Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона

    ВС России атаковали Одессу с моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok