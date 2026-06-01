Девушка получила посылку со старой работы и жутко перепугалась

Пользовательница Reddit с ником Confident-Event7359 рассказала о странной посылке, отправленной ей компанией, из которой она уволилась около полугода назад. Содержимое коробки привело ее в замешательство.

«Внутри я обнаружила коробки брендов Chanel и Yves Saint Laurent, а также письмо. В одной лежали четыре банки тунца, в другой — наушники AirPods (правда, я не уверена, что настоящие), пустой контейнер от грифеля, скомканная бумага и распечатанное изображение флакона духов. В письме же меня поздравляли с наступающим днем рождения от имени компании», — перечислила автор.

Она страшно испугалась, что стала жертвой какой-то хитроумной мошеннической схемы, а потому зачеркнула свои персональные данные на посылке и выбросила ее в мусорный бак на ближайшей заправке.

«Кто-то на вашей предыдущей работе заказал посылку с помощью внутренней системы отправки подарков, использовав в качестве предлога ваш день рождения, а затем украл ее содержимое», — написал в ответ на публикацию автор наиболее популярного комментария. «Они использовали банки из-под тунца, чтобы придать подарку вес, как у духов», — согласился с ним другой пользователь.

