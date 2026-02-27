Реклама

04:00, 27 февраля 2026

Увольнение не помешало продавщице месяцами получать зарплату от бывшего работодателя

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником BlushyThelxie147 призналась, что получила после увольнения с должности продавщицы незапланированный бонус от бывшего работодателя. Девушка рассказала, что через две недели после ухода обнаружила на своем банковском счете очередную зарплату за полмесяца.

«Сначала я подумала, что это доплата за оставшиеся смены или что-нибудь в этом роде. Но потом пришел еще один перевод. И еще один. Так продолжалось около четырех месяцев подряд. Я сидела дома, смотрела телевизор, и вдруг — еще один прямой перевод на счет, как будто я отработала две полные 40-часовые недели», — написала автор.

Она ждала, что ей позвонит кто-нибудь из бухгалтерии или отдела кадров, чтобы сообщить о произошедшей ошибке и попросить возместить зарплату за несколько месяцев. Однако этого так и не произошло, поэтому девушка, хоть и не тратила деньги бездумно, все же оплачивала с их помощью аренду жилья и продукты.

«А потом однажды деньги просто перестали поступать. Прошло уже несколько лет, и я до сих пор задаюсь вопросом, заметили ли они это или какая-то система начисления зарплаты просто держала меня в режиме автопилота», — заключила она.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как случайно стал причиной перемен в жизни старой знакомой. По словам мужчины, они встретились спустя 15 лет, после чего женщина моментально уволилась.

