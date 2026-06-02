19:40, 2 июня 2026

Скандально известного кикбоксера встретили в России песней «Матушка-земля»

Скандально известного кикбоксера Эндрю Тейта встретили в России песней «Матушка-земля»
Владислав Уткин
Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Скандально известного американского кикбоксера Эндрю Тейта встретили в России песней «Матушка-земля». Об этом сообщает Sports.ru.

Тейт прибыл в Москву. Его встретили в аэропорту кубанские казаки и девушки в русских народных костюмах, которые исполнили песню «Матушка-земля» и накормили бойца караваем. Сам Тейт не пояснил цель своего визита в Россию, добавив к опубликованному в своих соцсетях видео со встречи в аэропорту комментарий на русском: «Новых друзей наживай, а старых не теряй!».

Тейт провел на ринге 86 поединков, в которых одержал 76 побед, девять раз проиграл и один раз свел бой к ничьей.

Ранее известный американский боец ММА Джефф Монсон запланировал провести бой с Иваном Емельяненко в Мариуполе. По словам спортсмена, поединок должен пройти до конца года.

