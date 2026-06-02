Дженнифер Лопес вышла на публику в облегающем кардигане без бюстгальтера

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном образе покинула съемочную площадку программы Watch What Happens Live на канале Bravo в Нью-Йорке. Кадры публикует Daily Mail.
56-летняя поп-исполнительница попала в объективы папарацци в белом облегающем кардигане и персиковой атласной юбке длины миди. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и расстегнула верхние пуговицы кофты, подчеркивая область декольте.
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В качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки, дополнив свой образ солнцезащитными очками и украшениями.
В мае Дженнифер Лопес в обнажающем грудь наряде пришла на премьеру фильма. Певица предстала на красной дорожке в черном платье, оформленном атласной юбкой и шлейфом.