Джефф Монсон запланировал провести бой в Мариуполе с Иваном Емельяненко

Амкериканский боец ММА Джефф Монсон запланировал провести бой в Мариуполе с Иваном Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

«Бой должен пройти до конца года. Планируем, что он пройдет в Мариуполе. Идут переговоры», — заявил Монсон.

37-летний Иван — младший из братьев Емельяненко. В сентябре прошлого года он вышел на свободу из колонии в Белгородской области по УДО. Спустя два месяца он одержал победу в бою по правилам ММА над Максимом Щербаковым.

Ранее Монсон уже дрался с обоими братьями Емельяненко. В ноябре 2011 года он проиграл Федору, а в 2012 и 2022 годах обменялся победами с Александром