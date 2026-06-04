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07:02, 4 июня 2026Бывший СССР

ВС России разнесли склад с боеприпасами для ключевой системы ПВО Украины

Лебедев: ВС России уничтожили склад ВСУ с запасами ракет Patriot в Черниговской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

ВС России разнесли склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запасами американских ракет Patriot в селе Ладинка Черниговской области. Такие данные привел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Уничтожение склада стало одним из результатов массированного удара ВС РФ 2 июня. По предварительным данным, складское помещение было атаковано 14 крылатыми ракетами Х-101, в результате цель была поражена — в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3.

«Речь идет о запасах боеприпасов для одной из ключевых систем противовоздушной обороны Украины. В условиях постоянного расхода ракет и зависимости от западных поставок такие потери способны напрямую влиять на возможности ПВО по отражению последующих ударов», — подчеркнул Лебедев.

Ранее The American Conservative сообщал, что российские удары возмездия по Украине указали растущую уязвимость систем украинского ПВО. Американские ракеты-перехватчики, «включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном», отметили авторы материала.

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