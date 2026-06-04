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07:03, 4 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Захарова откровенно высказалась о поведении Армении

Захарова: Если Армения откажется от союза, то Россия пересмотрит льготы для Ееревана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Если Армения откажется от союзнических отношений с Россией, то Москве не останется другого выбора, кроме как пересмотра тех льгот, которые сейчас предоставляются Еревану. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы об этом говорим предельно откровенно. Если власти Армении отказываются от союзнических отношений с нами — а официальные лица республики уже давно не называют Россию "союзником" — то нам придется пересмотреть и те льготы, которые подразумевает такой характер связей. Это будет по-честному», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Россия не может игнорировать внешнеполитическую линию властей Армении и ее сближение с Европейским союзом (ЕС). По ее словам, Ереван должен четко определиться со своим будущим в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как он не имеет право оплачивать свою евроинтеграцию за счет стран-участниц объединения.

На саммите ЕАЭС, который прошел в Астане 29 мая, делегации России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление о будущем Армении в интеграционном проекте. В документе Армении рекомендовали «в возможно короткие сроки» провести общенациональный референдум. На нем граждане страны должны решить, сохранить членство в ЕАЭС или выбрать курс на вступление в Евросоюз.

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