Папарацци сняли 52-летнюю Викторию Бекхэм в бикини на яхте

Дизайнер Виктория Бекхэм в черном бикини на яхте попала в объективы папарацци

Папарацци сняли британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм в откровенном образе на яхте в Каннах. Кадры опубликованы на сайте Daily Mail.

Бывшая участница группы Spice Girls была запечатлена в черном бикини, которое подчеркивало ее фигуру. При этом звезда распустила влажные от воды волосы и надела солнцезащитные очки.

В объектив уличных фотографов также попал ее супруг, футболист Дэвид Бекхэм в голубых шортах и белой бейсболке.

В апреле Виктория Бекхэм назвала запретный для 14-летней дочери костюм из своего гардероба. Бывшая участница легендарной группы посетила саммит Time100 в Нью-Йорке, где журналистка Люси Фельдман задала ей вопрос о том, получит ли ее дочь какие‑либо архивные костюмы.