Популярные препараты связали со снижением риска переломов

JAMA: Препараты класса GLP-1 снижают риск переломов у людей при диабете 2 типа

Препараты класса GLP-1 могут снижать риск серьезных переломов у людей с сахарным диабетом второго типа. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали медицинские данные почти 134 тысяч американцев в возрасте от 50 до 90 лет. Они сравнили пациентов, которые начали принимать агонисты рецепторов GLP-1, с людьми, получавшими другую распространенную группу препаратов от диабета — ингибиторы DPP-4.

За три года у пациентов, принимавших препараты GLP-1, риск переломов, возникающих при незначительных травмах, оказался на 21 процент ниже. Наиболее выраженное снижение наблюдалось для переломов бедра, бедренной кости и позвоночника. Ранее специалисты опасались, что быстрое снижение веса на фоне такой терапии может, напротив, ослаблять кости.

Тем не менее авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным и не доказывает прямого защитного действия препаратов на костную ткань.

Ранее ученые выяснили, что препараты для похудения снижают риск смерти и рецидива при раке груди.