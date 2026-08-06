Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:27, 6 августа 2026Наука и техника

Популярные препараты связали со снижением риска переломов

JAMA: Препараты класса GLP-1 снижают риск переломов у людей при диабете 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dina V / Shutterstock / Fotodom

Препараты класса GLP-1 могут снижать риск серьезных переломов у людей с сахарным диабетом второго типа. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали медицинские данные почти 134 тысяч американцев в возрасте от 50 до 90 лет. Они сравнили пациентов, которые начали принимать агонисты рецепторов GLP-1, с людьми, получавшими другую распространенную группу препаратов от диабета — ингибиторы DPP-4.

За три года у пациентов, принимавших препараты GLP-1, риск переломов, возникающих при незначительных травмах, оказался на 21 процент ниже. Наиболее выраженное снижение наблюдалось для переломов бедра, бедренной кости и позвоночника. Ранее специалисты опасались, что быстрое снижение веса на фоне такой терапии может, напротив, ослаблять кости.

Тем не менее авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным и не доказывает прямого защитного действия препаратов на костную ткань.

Ранее ученые выяснили, что препараты для похудения снижают риск смерти и рецидива при раке груди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    БПЛА парализовал работу аэропорта в Лейпциге. В МВД Германии назвали инцидент «сценарием гибридной атаки»
    Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с одним известным политиком
    Мирошник раскрыл план ЕС по урегулированию конфликта на Украине
    Россиянин описал супермаркет в Белоруссии словами «почти полное отсутствие наших брендов»
    Сексолог поставила точку в вопросе о существовании точки G
    Продажи электромобилей на крупнейшем «электрическом» рынке мира обвалились
    В Германии высказались о тайной российско-немецкой встрече в Баку
    Синоптик предупредила москвичей о самом жарком дне лета в Москве
    Бар известного российского актера обвинили в антисанитарии
    В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok