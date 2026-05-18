Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 18 мая 2026Наука и техника

Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

JAMA: Препараты для похудения снижают риск смерти и рецидива при раке груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MillaF / Shutterstock / Fotodom

Препараты класса GLP-1, которые используются для лечения ожирения и диабета, могут снижать риск смерти и повторного развития рака груди. К такому выводу пришли ученые из Университета Содружества Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 840 тысяч пациенток с раком молочной железы, диагностированным в период с 2006 по 2023 год. Особое внимание уделялось женщинам с ожирением или диабетом второго типа, которые принимали препараты GLP-1.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Оказалось, что использование таких лекарств было связано с более низким риском смерти в течение 10 лет наблюдения. Кроме того, у пациенток, принимавших препараты для похудения или контроля диабета, реже происходил рецидив рака после лечения.

Авторы работы подчеркивают, что пока речь идет только о выявленной связи, а не о доказанном лечебном эффекте. Ученые планируют провести клинические испытания, чтобы выяснить, связано ли влияние препаратов с потерей веса, улучшением работы сердца или другими биологическими механизмами.

Ранее стало известно, что антоцианы из темной сладкой вишни замедляют рост рака молочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    Стилист перечислила модные тренды лета 2026 года

    В России назвали цель совместных с Белоруссией учений

    Начальник отдела подшипникового завода выслушал приговор по делу о мошенничестве

    В Кремле анонсировали поездку Путина на саммит БРИКС

    Назван способный снизить воспаление в лимфатической системе чай

    В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

    В России захотели «потихоньку снижать» возраст вступления в брак

    Раскрыта дата визита Путина в Китай

    В российском регионе сбили десятки украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok