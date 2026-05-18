Хореограф группы Тутберидзе назвал Москву комфортполисом

Тренер Глейхенгауз описал Москву словом «комфортполис»

Тренер по фигурному катанию, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал Москву комфортполисом. Свое мнение он высказал в разговоре с Telegram-каналом «Московские новости».

Уроженец Москвы ответил на вопрос о том, каким он видит будущее столицы через 10 лет. «Я очень надеюсь, что она окажется такой же приспособленной и суперкомфортной для жизни. И при этом чтобы технологически она продолжала развиваться, но не теряла зеленость свою. (..) То есть чтобы все равно было ощущение, что ты на природе», — отметил он.

Своими любимыми местами в городе Глейхенгауз назвал Большую Никитскую улицу, где есть много хороших ресторанов, кинотеатр «Художественный» и новую набережную напротив «Москва-Сити» возле его дома, с которой можно спуститься к причалу и доехать на речном трамвае до Киевского вокзала.

Ранее актер Егор Бероев заявил, что москвичи спокойнее и увереннее жителей других городов.