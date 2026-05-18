16:33, 18 мая 2026Россия

В российском регионе сбили десятки украинских дронов

Губернатор Никитин: Средства ПВО сбили более 20 БПЛА в Нижегородской области
Майя Назарова

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Он разъяснил, что десятки дронов были ликвидированы в утреннее и дневное время.

Как утверждает Никитин, в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Над устранением последствий начали работу оперативные службы.

«Работа по защите неба над регионом продолжается», — подчеркнул нижегородский губернатор.

До этого ВСУ выпустили в сторону России более 250 беспилотников. Тогда же военнослужащие Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер.

