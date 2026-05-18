17:25, 18 мая 2026

Похищенная в Мексике 18-летняя россиянка могла стать рабыней

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Diego Delgado / Reuters

Похищенную органами опеки в Мексике россиянку могли продать в рабство. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Приемную дочь пианистки из Санкт-Петербурга Марины Романовой Кристину забрали из школы в Мехико местные власти еще в 2023 году. Девочка якобы пожаловалась на насилие в семье. Однако ее мать утверждает, что незадолго до жалобы Кристина переписывалась с мужчиной из Тихуаны, уговаривавшим ее сбежать от родных.

Несколько лет Романова добивалась встречи с дочерью, которую удерживали в разных приютах, но девочке разрешили увидеться только с российским дипломатом. Недавно Кристине исполнилось 18 лет, она ушла из приюта, но не вышла на связь с близкими. Ее мать полагает, что девушка могла стать рабыней. До этого Кристина написала заявление о том, что находится в опасности, и просила отправить ее в Россию, но на встрече с консулом отказалась от своих слов.

Романова уверена, что на дочь надавили. Она могла стать частью схемы, которую используют картели для продажи людей в рабство: ребенка забирают из семьи в приют, а после совершеннолетия он бесследно исчезает. Уточняется, что Кристине сделали гуманитарную визу, однако ее местоположение на данный момент неизвестно.

Ранее похищенной в Мексике россиянке Кристине Романовой предрекли рабство. Картели ждали совершеннолетия девочки, чтобы забрать ее из приюта и продать.

