«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти

Десять туристов загадочно погибли или пропали на острове Ко Тао с 2014 года

Один из райских туристических уголков Таиланда Ко Тао с 2014 года называют Островом смерти из-за загадочных случаев гибели и исчезновения путешественников, в числе которых есть и россиянка. Громкие происшествия привлекли внимание общественности, в том числе из-за действий полиции, сотрудники которой часто признавали гибель туристов стечением обстоятельств или намеренным уходом из жизни. Однако близкие потерпевших оспаривают поверхностные расследования и связывают гибель путешественников с действиями преступного синдиката. Что произошло с туристами на Ко Тао и почему остров и сегодня остается привлекательным направлением для иностранцев — в материале «Ленты.ру».

Чем «Остров смерти» привлекает туристов?

Ко Тао, что в переводе означает Остров черепах, — самый маленький остров Таиланда, расположенный на юге страны в Сиамском заливе. Ежегодно он привлекает сотни тысяч туристов. Для их удобства на территории острова построено множество отелей и школ, обучающих подводному плаванию. Несмотря на мрачную репутацию, Ко Тао остается наиболее востребованным направлением, так как считается лучшим местом для дайвинга. Получить лицензию на погружение здесь можно по самым низким ценам.

Отличительными особенностями природного ландшафта Ко Тао считаются неглубокое море, нетронутые коралловые рифы и их фауна: в водах, окружающих остров, встречаются тропические рыбы, черепахи и китовые акулы. Самые популярные места для снорклинга — пляжи Сайри и Танот, а также Акулья бухта.

Вид на Акулью бухту на острове Ко Тао, Таиланд Фото: lemaret pierrick / Shutterstock / Fotodom

Первое резонансное преступление на Острове смерти

Первым громким преступлением на Ко Тао стало двойное убийство туристов из Великобритании. Жертвами стали студенты — 23-летняя Ханна Уизеридж и 24-летний Дэвид Миллер. В ночь на 15 сентября они в компании других иностранцев отдыхали в баре AC Bar. После часа ночи пара покинула заведение, а около пяти часов утра на пляже Сайри в 30 метрах от отеля Ocean View Bungalows были обнаружены их полуобнаженные тела без признаков жизни.

23-летняя Ханна Уизеридж и 24-летний Дэвид Миллер, погибшие на острове Ко Тао в сентябре 2014 года Фото: Sitthipong Charoenjai / Reuters

Британцев избили до смерти. Женщину перед смертью изнасиловали, мужчину утопили. Рядом с трупами были найдены окровавленная мотыга, бита, три окурка и использованный презерватив. Сотрудники полиции заявили, что «таиландцы не могли так поступить». При расследовании офицеры в первую очередь подозревали других туристов и мигрантов, которые потом жаловались на пытки кипятком в полицейских участках во время допросов. Власти страны, в свою очередь, обвиняли самих туристов, особенно женщин, в том, что они носят слишком откровенную одежду, провоцируя неприятности.

Они думают, что наша страна красивая и безопасная и что они могут делать в Таиланде все, что хотят, и носить бикини где угодно. Я спрашиваю, будут ли в безопасности туристки в бикини? Только если они некрасивы Прают Чан-оча бывший премьер-министр Таиланда

В итоге правоохранительные органы задержали двух 22-летних мужчин — Зау Лина и Вай Пхе. Оба жителя Мьянмы оказались нелегальными мигрантами, которые работали в сфере гостиничного бизнеса. Обвиняемые признали вину, но в суде заявили, что оговорили себя под пытками. Их защита настояла на повторном исследовании ДНК, так как усомнилась в достоверности данных — отчет был написан от руки и с поправками. Анализ материала с оружия преступления не совпал с ДНК обвиняемых, но, несмотря на противоречивый ход разбирательства, 24 декабря 2015 года обоих подсудимых приговорили к смертной казни. 14 августа 2020 года приговор им заменили на пожизненное заключение.

22-летние Зау Лин и Вай Пхе, обвиненные в убийстве британских туристов Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Практически никто в Таиланде не верит, что Зау Лин и Вай Пхе действительно жестоко убили английских туристов. Местные газеты считают, что они стали козлами отпущения

Другие загадочные смерти на Ко Тао

В 2014 году на Ко Тао погиб еще один британец. 25-летний Ник Пирсон с родителями и братом прибыл на остров, чтобы отметить новый год. После празднования отец проводил Ника до бунгало. 1 января тело Ника Пирсона было найдено в воде у подножия скалы высотой около 15 метров неподалеку от курорта Hillside Resort Koh Tao.

Полиция заявила, что произошел несчастный случай, дело быстро закрыли. Однако британские патологоанатомы отметили, что на теле мужчины были обнаружены странные травмы: ранение головы и следы избиения на лице и конечностях, предположительно появившиеся до наступления смерти. При этом травм, характерных при падении с высоты, выявлено не было. По словам близких, расследование проводилось поверхностно: полиция практически не опрашивала свидетелей и не провела тщательного осмотра номера постояльца. Британский суд признал гибель Пирсона смертью с неустановленными обстоятельствами.

Королевская полиция Таиланда осматривает пляж на острове Ко Тао в сентябре 2014 года Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В 2015 году повешенным на балконе своего номера был найден 29-летний французский турист Димитрий Повсе. Обе руки его были связаны за спиной, однако полиция заявила, что турист расстался с жизнью по своей воле.

В том же году погибла британская туристка Кристина Эннсли. 23-летнюю девушку нашли в гостиничном номере. Полиция заявила, что смерть произошла из-за лекарств и алкоголя, признаков насилия на теле якобы не было. Однако близкие девушки отмечали недостаточные усилия правоохранительных органов в расследовании.

В 2016 году 26-летний британец Люк Миллер был найден без признаков жизни на дне бассейна. Полицейские предположили, что он прыгнул в воду в состоянии алкогольного опьянения, однако семья не поверила этой версии, так как на лице Люка были ссадины, указывающие на признаки насилия, о чем не сообщалось в полицейском отчете.

Погибшая в 2017 году на острове Ко Тао бельгийская туристка Элиза Даллеманж Фото: Elise Dallemange / Facebook (запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

В 2017 году 30-летняя бельгийская туристка Элиза Даллеманж была найдена повешенной на дереве в джунглях, а бунгало, где она жила, полностью сгорело. Полиция объявила случившееся самоубийством, однако мать Элизы не поверила выводам полицейских.

«При нашем последнем разговоре никаких признаков депрессии у нее не было. Я не понимаю, зачем бы она бронировала трансфер в Бангкок, если собиралась уйти в джунгли и покончить с собой», — возмущалась мать погибшей Мишель ван Эгтен.

Я не верю тому, что нам сказала полиция. Мы считаем, что в этом замешан кто-то еще Мишель ван Эгтен мать бельгийской туристки

В феврале 2017 года на «Острове смерти» при загадочных обстоятельствах пропала без вести российская туристка Валентина Новоженова. 23-летняя россиянка увлекалась дайвингом и была опытной пловчихой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в день исчезновения девушка отправилась на пляж.

Полиция посчитала, что россиянка утонула. Но сотрудники отеля утверждали, что после возвращения с пляжа она интересовалась расписанием паромов до острова Ко Самуи. В ее номере офицеры обнаружили паспорт, мобильный телефон, фотоаппарат и билет на паром. Однако полиция не смогла найти доказательств того, что Валентина уехала на соседний остров. Местонахождение гражданки России до сих пор остается неизвестным.

Туристы фотографируются на острове Ко Тао на месте обнаружения тел двух убитых в 2014 году британских туристов Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В 2018 году при загадочных обстоятельствах умер 47-летний немец Бернд Гротш. Он был найден мертвым в своем доме в джунглях. Полиция заявила, что он умер от сердечной недостаточности или от укуса змеи, но его семья сомневается в официальных данных, так как немец создал на острове бизнес по прокату мотоциклов, тем самым бросив вызов местным предпринимателям.

В том же году у пляжа Хад Сай Ри нашли в море мертвым 33-летнего молдавского туриста Александра Букспуна. Точная причина его смерти так и не была установлена.

В июне 2021 года в бассейне курорта Jamahkiri Resort & Spa обнаружили супружескую пару из Пхукета — 59-летнего мультимиллионера, владельца отеля Novotel Phuket Kamala Beach Ракешвара Сачатамакула и его 55-летнюю жену Аншу. С момента заселения пары в гостиницу Ко Тао прошло всего несколько часов. Полиция заявила, что установить обстоятельства случившегося невозможно, поскольку камеры видеонаблюдения в день гибели супругов не работали.

Пляж Сайри на острове Ко Тао, Таиланд Фото: lemaret pierrick / Shutterstock / Fotodom

Недавно очередная трагедия вновь привлекла внимание к Острову смерти: в январе 2025 года при неясных обстоятельствах погиб 21-летний ирландский дайвер Робби Кинлан. Молодого человека нашли на кровати в номере запертого бунгало. Он сжимал в руке свой телефон, подключенный к зарядному устройству, следов борьбы или насилия не было. Полицейские не нашли в комнате Кинлана следов наркотиков, алкоголя или рецептурных лекарств.

Мафия на Острове смерти

Остров Ко Тао расположен в нескольких минутах езды на пароме от более известного острова Ко Самуи, который считается базой организованной преступности, поэтому среди местных жителей ходят слухи о деятельности преступной группировки на Острове смерти. При этом таиландцы уверены, что полиция защищает интересы мафии. Однако представители правоохранительных органов заявляют, что с 2014 года усилили борьбу с преступными группировками.

Мы признаем, что в прошлом там действовала мафия, которая наживалась на туристах. Сегодня мы от них избавились Сурачат Хакпарн генерал-майор полиции

Власти подчеркивают, что проведение посмертной экспертизы и других медицинских исследований, необходимых при расследовании, может быть затруднено из-за географической удаленности острова от материковой части Таиланда и низкой плотности населения. На Острове черепах проживают всего около трех тысяч человек, а до 1980 года он и вовсе был необитаемым, поэтому социальная инфраструктура здесь до сих пор недостаточно развита.

Ко Тао при этом остается ключевым туристическим направлением, особенно интересным молодым путешественникам. Все эти факторы способствуют распространению мифов и домыслов, связанных с загадочными смертями. Местная газета The Nation утверждает, что выделять Ко Тао в качестве единственного места, где с туристами происходят убийства или несчастные случаи, равносильно заговору, цель которого заключается в подрыве репутации острова.

«Нельзя ожидать, что полиция будет защищать каждого туриста, если только ей не разрешат разгонять шумные вечеринки, обыскивать подозрительных лиц на предмет наркотиков, обеспечивать соблюдение комендантского часа и укладывать всех туристов спать в 22:00. Туристы сами должны проявлять здравый смысл», — пишет The Nation.