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05:01, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Названы ключевые ошибки в разговоре с мошенниками

Экономист Суворов: Желание потроллить мошенников в телефонной беседе может быть опасно
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Попытки подыграть и потроллить аферистов на другом конце телефонной трубки рискуют обернуться плачевно. Злоумышленники могут выявить уязвимость собеседника или записать образец его голоса, чтобы обмануть родственника, рассказал журналистам РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.

«Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать», — пояснил эксперт.

Самая серьезная ошибка, которую может допустить человек, — это поверить в то, что он неуязвим и в силах отличить дипфейк от реальности. Так, по его словам, жертвами информационных преступников часто становятся очень образованные и продвинутые люди. Однако каждый из нас в любой момент может растерять бдительность, отметил Суворов.

Кроме того, аферисты специально создают очень сильный информационный поток, которым перегружают собеседника. «У меня тоже были такие истории: звонили "с Петровки", говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция... Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю», — пояснил ректор.

Важно понимать, что стопроцентной брони нет, считает он. Классической в этом смысле может быть рекомендация сразу прервать звонок, вызывающий подозрение. Лучшим исходом будет вообще не отвечать, когда звонят странные номера.

Ранее в Воронеже задержали 13 человек за организацию крупной сети мошеннических узлов связи. Возглавлял преступную группу 31-летний местный житель, который по указанию зарубежного куратора подбирал персонал для обслуживания оборудования и получал вознаграждение в криптовалюте. Ущерб от их деятельности фигурантов составил не менее 26,5 миллиона рублей.

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