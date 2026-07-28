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08:50, 28 июля 2026 (обновлено: 08:57, 28 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом

Зеленский сообщил, что прилетел в США на встречу с Трампом и похороны Грэма
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетел в США. Об этом он сообщил в Telegram.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах — встречи с президентом [США Дональдом] Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что также планирует посетить похороны сенатор Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее в Раде заявили об утрате Трампом влияния на Зеленского. Сообщалось, что американскому лидеру нечего предложить Киеву с 2025 года.

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