Россиянам раскрыли обязательный компонент идеального завтрака

Гастроэнтеролог Вялов: Употребление на завтрак жиров предотвращает застой желчи

Идеальный завтрак обязательно должен содержать один компонент, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, с утра нужно обязательно есть продукты, в составе которых есть жиры. Врач объяснил, что такая еда на несколько часов обеспечит чувство сытости, а также поможет предотвратить застой желчи и образование камней.

Все дело в том, что на протяжении всей ночи, пока человек спит, в организме вырабатывается желчь. Доктор подчеркнул, что с утра ее необходимо обязательно утилизировать. А запустить моторику желчного пузыря помогает именно пища, содержащая жиры.

Ранее ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева призвала не покупать нарезанные арбузы. В противном случае человек может столкнуться с пищевым отравлением, предупредила она.