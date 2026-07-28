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Забота о себе
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09:38, 28 июля 2026 (обновлено: 09:58, 28 июля 2026)Забота о себе

Россиянам раскрыли обязательный компонент идеального завтрака

Гастроэнтеролог Вялов: Употребление на завтрак жиров предотвращает застой желчи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pixyeiw / Shutterstock / Fotodom

Идеальный завтрак обязательно должен содержать один компонент, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, с утра нужно обязательно есть продукты, в составе которых есть жиры. Врач объяснил, что такая еда на несколько часов обеспечит чувство сытости, а также поможет предотвратить застой желчи и образование камней.

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Все дело в том, что на протяжении всей ночи, пока человек спит, в организме вырабатывается желчь. Доктор подчеркнул, что с утра ее необходимо обязательно утилизировать. А запустить моторику желчного пузыря помогает именно пища, содержащая жиры.

Ранее ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева призвала не покупать нарезанные арбузы. В противном случае человек может столкнуться с пищевым отравлением, предупредила она.

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