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Забота о себе
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16:37, 20 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач призвала россиян отказаться от покупки нарезанных арбузов

Ассистент кафедры Пироговского университета Селезнева: Нужно покупать только целые арбузы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Puttachat Kumkrong / Shutterstock / Fotodom  

Ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Мария Селезнева объяснила, почему россиянам стоит отказаться от покупки нарезанных арбузов. О том, чем опасен этот продукт, специалистка рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Даже при внешнем отсутствии признаков порчи продукт может быть негодным к употреблению», — объяснила Селезнева.

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Она добавила, что покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где они хранятся не в холодильнике, может грозить пищевым отравлением. Специалистка посоветовала покупать только целые арбузы без повреждений, трещин и следов механического воздействия. Перед употреблением важно также тщательно вымыть кожуру под проточной водой.

Если же покупать разрезанный арбуз, его нужно хранить исключительно в холодильнике и съесть в течение 24 часов, уточнила Селезнева.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. По его словам, в арбузе и некоторых ингредиентах окрошки содержится много ферментируемой клетчатки, которая может вызвать активное брожение в кишечнике.

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