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Забота о себе
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16:30, 13 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о проблемах из-за окрошки и арбуза

Врач Симаков: Арбуз и некоторые ингредиенты окрошки могут вызвать брожение в кишечнике
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. О негативных последствиях, к которым иногда приводит употребление этих продуктов, врач рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, в арбузе и некоторых ингредиентах окрошки содержится много ферментируемой клетчатки. Доктор объяснил, что она может вызвать активное брожение в кишечнике. При этом он уточнил, что риск негативных последствий увеличивается, если у человека есть индивидуальная непереносимость этих продуктов, а также если съесть очень большую порцию.

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Чтобы снизить риск брожения, Симаков рекомендовал не покупать разрезанные арбузы, особенно если они лежат без упаковки. «После повреждения кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, и на ней начинают размножаться бактерии. Такие половинки нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций и острых отравлений», — уточнил доктор. Кроме того, он напомнил, что окрошку необходимо правильно хранить, так как она быстро портится в тепле.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, чем могут быть опасны ранние арбузы. Чтобы избежать связанных с ними рисков, эксперты, в частности, посоветовали покупать арбузы только в санкционированных местах.

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