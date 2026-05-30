08:04, 30 мая 2026

Россиянам раскрыли главный риск ранних арбузов

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bigc Studio / Shutterstock / Fotodom

Основной риск ранних арбузов связан с несоблюдением условий хранения и правил гигиены, рассказали в Роскачестве. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты сообщили, как минимизировать опасность и на что стоить обратить внимание.

По словам экспертов, ранние арбузы обладают рядом объективных особенностей.

«Как правило, их снимают не в состоянии полной физиологической зрелости, и дозревают они во время транспортировки. Это напрямую влияет на их потребительские свойства: ранние арбузы чаще всего имеют менее выраженную сладость, более плотную и менее зернистую мякоть по сравнению с плодами, вызревшими на бахче естественным путем в августе-сентябре», — рассказали в Роскачестве.

Специалисты отметили, что нитраты, которых часто опасаются потребители, представляют собой минеральные удобрения, необходимые для роста растений. В процессе созревания их количество в мякоти снижается, и основные остатки концентрируются в корке.

Значительно более высокую опасность представляет бактериальное загрязнение, возникающее при контакте немытой поверхности арбуза с грязью и пылью, особенно при торговле в несанкционированных точках у автомобильных дорог, где плоды впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов

пресс-служба Роскачества

«Для минимизации рисков при выборе и употреблении ранних арбузов необходимо соблюдать ряд правил. Приобретать плоды следует только в санкционированных торговых точках, где возможен контроль условий хранения и наличия сопроводительных документов, и отказываться от покупки арбузов с дефектами, а также надрезанных экземпляров. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с щеткой. Надрезанный плод подлежит хранению исключительно в холодильнике и должен быть употреблен в течение ограниченного времени», — заключили в Роскачестве.

Ранее врач-гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко рассказала, какие продукты особенно полезны для печени. Прежде всего такими она назвала продукты, богатые полифенолами и витаминами: зеленый чай, ягоды, в том числе клубнику, чернику и малину, а также брокколи, брюссельскую капусту и цитрусовые. Врач объяснила, что они защищают организм от окислительного стресса и воспалений.

Также гепатолог посоветовала добавить в рацион еду, обеспечивающую детокс и гидратацию печени. Как заверила врач, лучше всего с этой задачей справляется арбуз.

