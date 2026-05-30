Назван срок выплаты Киевом долга Евросоюзу

07:30, 30 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Журавлев: Киев лет за 200 может выплатить ЕС долг, но он не собирается этого делать
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Теоретически Киев лет за 200 может выплатить Евросоюзу долг, однако на Украине не собираются этого делать, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они стоят на позиции, что они свой долг отдали тем, что борются с Россией. Это им все должны. Они никому ничего не должны. Поэтому возвращать долг они не будут. По крайне мере, нынешнее правительство Украины долги возвращать не будет», — считает Журавлев.

Политолог отметил, что у Киева может не хватит средств даже на то, чтобы обслуживать долг — платить проценты.

«У них зарплату чиновникам выплачивают за счет кредитов Евросоюза и МВФ. Они даже на это не тратят деньги из бюджета. Поэтому выплачивать никто ничего не будет», — заключил он.

28 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС). Отмечается, что средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала. При этом проценты по кредиту должен покрыть бюджет организации.

18 мая Евросоюз не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. Уточнялось, что для этого необходимо подписать сразу три документа, включая меморандум о взаимопонимании.

