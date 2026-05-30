Журавлев: Киев лет за 200 может выплатить ЕС долг, но он не собирается этого делать

Теоретически Киев лет за 200 может выплатить Евросоюзу долг, однако на Украине не собираются этого делать, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они стоят на позиции, что они свой долг отдали тем, что борются с Россией. Это им все должны. Они никому ничего не должны. Поэтому возвращать долг они не будут. По крайне мере, нынешнее правительство Украины долги возвращать не будет», — считает Журавлев.

Политолог отметил, что у Киева может не хватит средств даже на то, чтобы обслуживать долг — платить проценты.

«У них зарплату чиновникам выплачивают за счет кредитов Евросоюза и МВФ. Они даже на это не тратят деньги из бюджета. Поэтому выплачивать никто ничего не будет», — заключил он.

28 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС). Отмечается, что средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала. При этом проценты по кредиту должен покрыть бюджет организации.

18 мая Евросоюз не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. Уточнялось, что для этого необходимо подписать сразу три документа, включая меморандум о взаимопонимании.

